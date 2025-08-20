En esta entrada vamos a relacionar este teorema geométrico griego con la matemática recreativa. En concreto, vamos a presentar el rompecabezas pitagórico. Este rompecabezas está inspirado en la demostración geométrico-visual del Teorema de Pitágoras. Las piezas del mismo, que se muestran en la siguiente imagen, son un cuadrado cuyo lado mide 8 unidades (por ejemplo, centímetros o decímetros), un cuadrado cuyo lado mide 3 unidades y cuatro copias de un triángulo rectángulo, cuyos catetos miden 8 y 3 unidades.