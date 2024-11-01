edición general
Roma dominó el alcantarillado, pero no la higiene moderna. Un hallazgo arqueológico revela qué tan literal era su “medicina natural”

El análisis químico de un frasco romano sugiere que los ungüentos médicos podían contener excrementos mezclados con hierbas aromáticas. El dato incomoda, pero explica hasta qué punto la medicina antigua operaba sin entender qué causaba realmente las enfermedades.

roma , alcantarillado , medicina natural , heces
EldelaPepi #5 EldelaPepi
¿Los romanos?
Hasta bien entrado el siglo XIX aquí se aplicaban cataplasmas hechas con mierda, hierbas y miel y se usaban sangujuelas para todo.
Y menos asqueroso pero no menos peligroso son los temas de la homeopatía, pseudociencias y antivacunas, que aún las tenemos encima.
Los romanos dice ...
ahotsa #1 ahotsa
Preparaban ungüentos de mierda literalmente.
Guanarteme #4 Guanarteme
Mucha idealización de Roma (que no fue tan pulcrani maravillosa) y mucho denigrar a la edad media (que tampoco fue tan involucionista, ni sucia noi atroz).
skaworld #2 skaworld
Txumari seal of approval
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo *
Kaka de Luxe
#6 jaramero
La foto es del ano de un gladiador romano?
