Roma dominó el alcantarillado, pero no la higiene moderna. Un hallazgo arqueológico revela qué tan literal era su “medicina natural”

El análisis químico de un frasco romano sugiere que los ungüentos médicos podían contener excrementos mezclados con hierbas aromáticas. El dato incomoda, pero explica hasta qué punto la medicina antigua operaba sin entender qué causaba realmente las enfermedades.
Hasta bien entrado el siglo XIX aquí se aplicaban cataplasmas hechas con mierda, hierbas y miel y se usaban sangujuelas para todo.
Y menos asqueroso pero no menos peligroso son los temas de la homeopatía, pseudociencias y antivacunas, que aún las tenemos encima.
