"El rol y los formatos audiovisuales clásicos" [Audiolibro: Capítulo 6 de "Jugando con dragones"]

En esta ocasión, Víctor Deckard narra la relación entre los juegos de rol y otras formas de arte, como las vinculadas al formato audiovisual. Tema apasionante que permite comprender mejor a nuestra sociedad y cómo reacciona el sistema frente a las formas de ocio que nacen como alternativas a lo estandarizado. Todos los capítulos en este formato de audio se acogen a licencia Creative Commons: pueden ser descargados o escuchados gratuitamente y compartidos con licencia CC 4.0. (atribución-compartir igual).

#1 oscarcr80
Contraindicaciones: Te puedes convertir en asesino en serie.

Que me lo ha dicho Antena3TV y Tele5.
