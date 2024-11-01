"El rol y los formatos audiovisuales clásicos" [Audiolibro: Capítulo 6 de "Jugando con dragones"]

En esta ocasión, Víctor Deckard narra la relación entre los juegos de rol y otras formas de arte, como las vinculadas al formato audiovisual. Tema apasionante que permite comprender mejor a nuestra sociedad y cómo reacciona el sistema frente a las formas de ocio que nacen como alternativas a lo estandarizado. Todos los capítulos en este formato de audio se acogen a licencia Creative Commons: pueden ser descargados o escuchados gratuitamente y compartidos con licencia CC 4.0. (atribución-compartir igual).