El rodaje de Predator: Badlands detrás de las cámaras  

Predator: Badlands (Depredador: Tierras salvajes) es una película de acción y ciencia ficción dirigida por Dan Trachtenberg y estrenada en cines en 2025. Protagonizada por Elle Fanning, Dimitrius Schuster-Koloamatangi, Reuben de Jong y Mike Homik, se trata de la séptima entrega de la saga Predator, que comenzó en 1987 con la película original "Depredador"; mientras que su trama se sitúa tras los eventos sucedidos en el film "The Predator" (2018).