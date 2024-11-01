edición general
El rodaje de Predator: Badlands detrás de las cámaras

Predator: Badlands (Depredador: Tierras salvajes) es una película de acción y ciencia ficción dirigida por Dan Trachtenberg y estrenada en cines en 2025. Protagonizada por Elle Fanning, Dimitrius Schuster-Koloamatangi, Reuben de Jong y Mike Homik, se trata de la séptima entrega de la saga Predator, que comenzó en 1987 con la película original "Depredador"; mientras que su trama se sitúa tras los eventos sucedidos en el film "The Predator" (2018).

makinavaja #2 makinavaja
Demasiado Disney... pierde el miedo y la violencia... descafeinada totalmente...
#1 Perrota
No es mala del todo. Entretenida y sobre todo pensada para los fans de la saga. Siguen sin profundizar en la cultura y sociedad de los depredadores. Será para la siguiente.
KoLoRo #3 KoLoRo
Para tremendo mierdon e insulto a la saga... casi que mejor que entierren la peli bien al fondo.

Lo unico interesante de esa pelicula son los primeros 5 minutos y los 5 ultimos xD
