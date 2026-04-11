Rockstar Games ha sido hackeada; el equipo responsable amenaza con una filtración masiva de datos si no se paga el rescate [ING]

El conocido grupo de hackers ShinyHunters afirma haber vulnerado los servidores en la nube de los desarrolladores de GTA 6. Más malas noticias para Rockstar Games. En esta ocasión, el reconocido grupo de hackers ShinyHunters afirma haber accedido a los servidores seguros en la nube de la compañía y asegura tener acceso a una gran cantidad de datos. El grupo exige un rescate digital antes del 14 de abril; de lo contrario, filtrará la información.