Rockstar Games ha sido hackeada; el equipo responsable amenaza con una filtración masiva de datos si no se paga el rescate [ING]

El conocido grupo de hackers ShinyHunters afirma haber vulnerado los servidores en la nube de los desarrolladores de GTA 6. Más malas noticias para Rockstar Games. En esta ocasión, el reconocido grupo de hackers ShinyHunters afirma haber accedido a los servidores seguros en la nube de la compañía y asegura tener acceso a una gran cantidad de datos. El grupo exige un rescate digital antes del 14 de abril; de lo contrario, filtrará la información.
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"Confirmamos que se accedió a una cantidad limitada de información confidencial de la empresa en relación con una filtración de datos de terceros. Este incidente no afecta a nuestra organización ni a nuestros jugadores."
Según informaron Cybersec Guru y Hackread, el 11 de abril, el grupo de hackers publicó en su sitio web de… » ver todo el comentario