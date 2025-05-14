Los “robotaxis” de Tesla siguen chocando, incluso con “supervisores de seguridad” humanos a bordo [ENG]

El programa piloto de “robotaxis” de Tesla está siendo objeto de un creciente escrutinio tras varios incidentes en Austin, Texas, donde los coches autónomos de la compañía han estado implicados en varios choques a baja velocidad, a pesar de llevar a bordo supervisores humanos de seguridad. Según lo publicado por Electrek y recogido también en la web de la NHTSA, ambos citan informes federales que confirman al menos cuatro accidentes desde que la flota empezó a operar discretamente este verano. La NHTSA está investigando el software de Tesla.
| etiquetas: tesla , robotaxi , conducción , autónoma , accidentes
Un día alguien irá a China y verá aquello como cuando el paleto de pueblo iba a la ciudad y se tenía que calzar la boina a rosca para que no se le cayese de tanto mirar hacia arriba.
Es decir, accidentes hay:
El operador chino de robotaxis Pony.ai afirma que uno de sus vehículos se incendió, pero no hubo heridos.
www.reuters.com/technology/chinese-robotaxi-operator-ponyai-says-one-i
Un robotaxi chino cae en un foso con una pasajera a bordo y pone en duda la seguridad de los coches autónomos… » ver todo el comentario