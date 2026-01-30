edición general
5 meneos
12 clics
El robotaxi de Tesla acumula accidentes a un ritmo alarmante incluso con supervisión humana

El robotaxi de Tesla acumula accidentes a un ritmo alarmante incluso con supervisión humana

El programa de taxis autónomos de Tesla no ha empezado precisamente con buen pie. Los propios datos de la marca, combinados con los registros oficiales de accidentes de la NHTSA en Estados Unidos, dibujan un panorama bastante más preocupante de lo que Tesla suele admitir. Y lo más llamativo: sus coches autónomos están teniendo muchos más accidentes que los conductores humanos, incluso contando con un supervisor de seguridad dentro de cada vehículo. Según los informes de accidentes recogidos por la NHTSA Tesla ha declarado 9 accidentes...

| etiquetas: robotaxi , tesla , accidente
4 1 0 K 53 tecnología
8 comentarios
4 1 0 K 53 tecnología
ingenierodepalillos #1 ingenierodepalillos
Que se fabriquen sus propias carreteras, no quiero compartir espacio vital con un cacharro que pesa más de una tonelada, se desplaza más rápido que un ser humano y su criterio de conducción está entre el de Ortega Cano y Esperanza Aguirre, pero no se le puede dar un bofetón.
1 K 21
powernergia #4 powernergia
#1 ¿Una tonelada? El Model Y pesa 2 TM.
0 K 10
ingenierodepalillos #8 ingenierodepalillos
#4 Dos toneladas son más de una tonelada, cuidado con la lectura en diagonal.:-*
0 K 11
#3 Tronchador.
Robo-taxi. Un nombre pluscuamperfecto.
2 K 20
#5 Sizygy
#3 es la primera asociación que me viene a la mente al leerlo.
0 K 6
#7 carraxe
#3 A mí me vino a la cabeza lo de las robopilinguis. Lo de tesla más que un robo es un peligro público
0 K 7
#2 Pitchford
Irá pensando en los problemas del jefe..
0 K 15
#6 carraxe
No me subo yo a una máquina de ésas de la muerte ni de puta coña
0 K 7

menéame