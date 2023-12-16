edición general
Robos «de película» en la Historia del Arte

Robos «de película» en la Historia del Arte

Un tema que no suele ser muy tratado y que, sin embargo, suscita gran curiosidad, es el de los robos de obras de arte, sobre todo cuando éstos se rodean de leyendas y misticismo. Desde la Gioconda hasta los retratos de Francis Bacon, son muchas las sustracciones y pocas las veces en el que las piezas han aparecido. Detrás de ellos hay numerosas motivaciones: el expolio (como, por ejemplo, el perpetrado por los nazis), el deseo de posesión para disfrute personal o simplemente fines lucrativos.

Cehona
"En España también hay historias interesantes sobre hurtos de piezas artísticas. Por ejemplo, en 1989 Patrimonio Nacional denunció la desaparición de tres cuadros que se custodiaban en el Palacio Real de Madrid. Dos de ellos habían sido realizados por Velázquez, siendo uno de ellos un retrato de una dama desconocida y otro parte de una composición perdida, la mano del arzobispo de Granada, Fernando de Valdés. La tercera obra era también un retrato de una mujer, realizado por Carreño de…   » ver todo el comentario
