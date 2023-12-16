Robos «de película» en la Historia del Arte

Un tema que no suele ser muy tratado y que, sin embargo, suscita gran curiosidad, es el de los robos de obras de arte, sobre todo cuando éstos se rodean de leyendas y misticismo. Desde la Gioconda hasta los retratos de Francis Bacon, son muchas las sustracciones y pocas las veces en el que las piezas han aparecido. Detrás de ellos hay numerosas motivaciones: el expolio (como, por ejemplo, el perpetrado por los nazis), el deseo de posesión para disfrute personal o simplemente fines lucrativos.