Roblox estaría encubriendo los más perturbadores delitos contra menores

La plataforma de Roblox está viviendo uno de sus peores momentos después de que un oscuro secreto saliera a la luz hace unos días y esto ha estado preocupando a miles de padres de familia. Y es que actualmente Roblox está viviendo una fuerte controversia sobre seguridad infantil. Todo comenzó con el caso de Schlep, un YouTuber de 22 años que se dedicaba a exponer presuntos depredadores sexuales dentro de la plataforma. Roblox baneó permanentemente a Schlep y le envió una carta de cese y desistimiento, acusándolo de violar sus políticas...
| etiquetas: baneo , schlep , youtube , vigilante , roblox , encubrimiento , pedófilos
Me dan escalofríos
www.youtube.com/watch?v=F1Vmniek94A
www.youtube.com/watch?v=RzJNpqPjFEk
#1 Igual. De hecho si me entero de algún amigo con hijos y que estos juegan al Roblox* le recomendaré que se eche un ojo a los videos estos que pongo
* Videojuego, porque esto venía de unos muñecos físicos tipo Lego ¿no? no creo que haya problemo con lo último