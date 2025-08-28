edición general
Roblox estaría encubriendo los más perturbadores delitos contra menores

La plataforma de Roblox está viviendo uno de sus peores momentos después de que un oscuro secreto saliera a la luz hace unos días y esto ha estado preocupando a miles de padres de familia. Y es que actualmente Roblox está viviendo una fuerte controversia sobre seguridad infantil. Todo comenzó con el caso de Schlep, un YouTuber de 22 años que se dedicaba a exponer presuntos depredadores sexuales dentro de la plataforma. Roblox baneó permanentemente a Schlep y le envió una carta de cese y desistimiento, acusándolo de violar sus políticas...

5 comentarios
Canha
Veros todos los videos de baity sobre el tema. Da gusto escuchar a ese hombre
K 27
The_Ignorator
#2 No sé si tiene más acerca del tema, pero últimamente he vuelto a medioverle y me vi estos.
Me dan escalofríos
www.youtube.com/watch?v=F1Vmniek94A
www.youtube.com/watch?v=RzJNpqPjFEk

#1 Igual. De hecho si me entero de algún amigo con hijos y que estos juegan al Roblox* le recomendaré que se eche un ojo a los videos estos que pongo

* Videojuego, porque esto venía de unos muñecos físicos tipo Lego ¿no? no creo que haya problemo con lo último
K 11
Cantro
Lo que le gusta a la gente un buen Streisand
K 10
Aokromes
no tengo hijos, pero, no paro de escuchar cosas malas de roblox.
K 9
ChatGPT
#1 con no tenerlo conectado online... al menos de los depredadores te libras
K 10

