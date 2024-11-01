Robles destapa cómo el PP hace perder el tiempo al Ejército: reclamaron cocinas para 200 personas que solo utilizan 20 y dos turistas

La ministra reprochaba la "ingente demanda de material" realizada por el PP: "Otro tema que también se pidió, la atención logística al operativo. Se pidieron avituallamientos, cocinas de campaña… Por ejemplo, en el caso de la Junta de Castilla y León y las necesidades logísticas. Inmediatamente, el Ejército de Tierra generó módulos de servicio con una capacidad de 200 personas. Hasta la fecha de hoy, aunque se hizo una cabida para 200 personas, pues sólo han acudido a cenar 20 personas y dos turistas. No tengo más datos sobre los turistas".
| etiquetas: robles , pp , perder el tiempo , ejército
votanteszombis solo se han enterado que si los gobiernos del PP están pidiendo ayuda y medios es porque el no se las da.
WOP, WOP... WOP WOP
Jóder, parece sacado de Mortadelo y Filemón o el chiste de "Voy a matar a 6 millones de judíos y a un perro".
Titular alternativo: "La ministra de Defensa de España asegura que los turistas no son personas"
PS: También lo dice en el articulo