Robles destapa cómo el PP hace perder el tiempo al Ejército: reclamaron cocinas para 200 personas que solo utilizan 20 y dos turistas

La ministra reprochaba la "ingente demanda de material" realizada por el PP: "Otro tema que también se pidió, la atención logística al operativo. Se pidieron avituallamientos, cocinas de campaña… Por ejemplo, en el caso de la Junta de Castilla y León y las necesidades logísticas. Inmediatamente, el Ejército de Tierra generó módulos de servicio con una capacidad de 200 personas. Hasta la fecha de hoy, aunque se hizo una cabida para 200 personas, pues sólo han acudido a cenar 20 personas y dos turistas. No tengo más datos sobre los turistas".

OCLuis #2 OCLuis *
Pero sus votantes zombis solo se han enterado que si los gobiernos del PP están pidiendo ayuda y medios es porque el {0x1f408} no se las da.
#11 Klamp
#2 hace falta votantes zombis pero también medios e influencers vampiro ojo
Sergio_ftv #1 Sergio_ftv
Son unos gamberros que les trae al pairo las vidas humanas. Es un caso de sociopatía populista de libro.
ur_quan_master #4 ur_quan_master
On my Zendal style.
WOP, WOP... WOP WOP
Uge1966 #3 Uge1966
Pues esos dos turistas deberían pagar por ese "avituallamiento" de la UME. Digo yo.
Dasmandr #5 Dasmandr
#3 al menos ellos lo han aprovechado
The_Ignorator #6 The_Ignorator
"[...]el Ejército de Tierra generó módulos de servicio con una capacidad de 200 personas. Hasta la fecha de hoy, aunque se hizo una cabida para 200 personas, pues sólo han acudido a cenar 20 personas y dos turistas. No tengo más datos sobre los turistas".

Jóder, parece sacado de Mortadelo y Filemón o el chiste de "Voy a matar a 6 millones de judíos y a un perro".


Titular alternativo: "La ministra de Defensa de España asegura que los turistas no son personas" :troll:
#7 The_real_deal *
Según la señora de Protección Civil pidieron mas aviones de los que hay en toda puta europa. Hay que ser subnormal.

PS: También lo dice en el articulo
victorjba #10 victorjba
#7 No son subnormales, son hijosdeputa
Eibi6 #8 Eibi6
Es que lo de desplegar al ejercito era solo una excusa para hacerse fotos de políticos con militares
#9 GevataXarra
El PP de CyL lo ha hecho rematadamente mal pero si tu pides avituallamiento no sabes las personas que van a ser desplazadas de sus domicilios, que pasa que si hubiesen sido 100 vale mas la pena movilizarse que por 20.
