Robles destapa cómo el PP hace perder el tiempo al Ejército: reclamaron cocinas para 200 personas que solo utilizan 20 y dos turistas

La ministra reprochaba la "ingente demanda de material" realizada por el PP: "Otro tema que también se pidió, la atención logística al operativo. Se pidieron avituallamientos, cocinas de campaña… Por ejemplo, en el caso de la Junta de Castilla y León y las necesidades logísticas. Inmediatamente, el Ejército de Tierra generó módulos de servicio con una capacidad de 200 personas. Hasta la fecha de hoy, aunque se hizo una cabida para 200 personas, pues sólo han acudido a cenar 20 personas y dos turistas. No tengo más datos sobre los turistas".