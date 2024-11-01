Robert F. Kennedy Jr, el alto cargo mejor valorado de Trump

El secretario de Salud lidera la imagen positiva entre los miembros del Gobierno y aparece como una de las figuras mejor valoradas de la Administración en un año electoral clave. En el sondeo de Harvard Harris, sin embargo, Trump pasa a la delantera en imagen positiva, con un 42%. Kennedy se queda a un punto. Pero vuelve a adelantarlo en cuanto a imagen negativa: el secretario tiene un 39% de desaprobación, el presidente, un 50%. Para la encuestadora, Kennedy Jr es el único miembro del gabinete con un saldo positivo (+2%).
| etiquetas: robert f. kennedy jr , trump , mejor valorado , político , eeuu
Lo q se ha perdido la commedia...
A fin de cuentas, creo que es el que más hace en acabar con los MAGA con sus consejos de salud, que solo pueden hacer caso ellos de lo estúpidos que son.