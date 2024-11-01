edición general
Robert F. Kennedy Jr, el alto cargo mejor valorado de Trump

El secretario de Salud lidera la imagen positiva entre los miembros del Gobierno y aparece como una de las figuras mejor valoradas de la Administración en un año electoral clave. En el sondeo de Harvard Harris, sin embargo, Trump pasa a la delantera en imagen positiva, con un 42%. Kennedy se queda a un punto. Pero vuelve a adelantarlo en cuanto a imagen negativa: el secretario tiene un 39% de desaprobación, el presidente, un 50%. Para la encuestadora, Kennedy Jr es el único miembro del gabinete con un saldo positivo (+2%).

9 comentarios
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
No puede aspirar a nada más en la vida xD
Malinke #3 Malinke
#2 lo digo porque si piensan que este es el mejor...
skaworld #4 skaworld
#2 Imaginas ese mundo paralelo... en el que el Perro hubiese pactado con ciudagramos... y ahora disfrutasemos de las aventuras de Robert y Albert, volcando gramis por doquier?

Lo q se ha perdido la commedia...
A.more #7 A.more
#4 genial
themarquesito #5 themarquesito
#2 Pocas veces se ve un verbo mejor escogido xD
Malinke #1 Malinke
sin comentarios
mente_en_desarrollo #6 mente_en_desarrollo
Yo también es el que más valoro de la administración Trump.

A fin de cuentas, creo que es el que más hace en acabar con los MAGA con sus consejos de salud, que solo pueden hacer caso ellos de lo estúpidos que son.
Alegremensajero #8 Alegremensajero
Nos estamos mereciendo una extinción de las buenas... Madre mía cuanto gilipollas nada suelto...
oceanon3d #9 oceanon3d
Valoran en positivo que no sea un puto nazi ... solo un mermado chiflado.
