Roban la bandera de España de la Ronda Sur de Elche que PP y Vox renombró en honor al rey

La Ronda Felipe VI de Elche vuelve a ser protagonista, pero no precisamente por el tráfico. Esta vez ha sido la enorme bandera de España que preside el tramo rebautizado de la Ronda Sur la que ha volado, literalmente, del mástil. El Ayuntamiento detectó el robo hace días y según fuentes municipales, la enseña nacional será repuesta este mismo lunes. Esta no es la primera vez que la zona sufre un acto vandálico desde que el Ejecutivo local de PP y Vox la rebautizó el pasado junio

Supercinexin #1 Supercinexin
Todo mi apoyo a los chavales. Bien hecho.
#3 minossabe
Felicidades, la estanquera no pega en ningún escenario.
En la mili, unos macarras le dieron una paliza a uno de mi camareta en pleno patio de armas y les cayó una semana de arresto. En cambio, un amigo mío no se puso firme cuando izaban la bandera y le enviaron a la prevención por un mes.
manbobi #2 manbobi
Ha sido ETA
Cuñado #4 Cuñado
Lo mismo le llaman Felpudo VI por no odiar abiertamente que le dedican una ronda porque, oye, a la autoridad se la idolatra. Qué mejor manera de ser un español de bien que comiéndole con fruición el culo a un Borbón.
