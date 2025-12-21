Roban la bandera de España de la Ronda Sur de Elche que PP y Vox renombró en honor al rey

La Ronda Felipe VI de Elche vuelve a ser protagonista, pero no precisamente por el tráfico. Esta vez ha sido la enorme bandera de España que preside el tramo rebautizado de la Ronda Sur la que ha volado, literalmente, del mástil. El Ayuntamiento detectó el robo hace días y según fuentes municipales, la enseña nacional será repuesta este mismo lunes. Esta no es la primera vez que la zona sufre un acto vandálico desde que el Ejecutivo local de PP y Vox la rebautizó el pasado junio