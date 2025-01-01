edición general
Roban un aparato médico de 45.000 € pensando que es un portátil: detenidos cuatro jóvenes de un centro de Salt

Cuatro adolescentes, tres menores y uno de 18 años, reventaron el cristal de un coche aparcado en un hotel de Salt para llevarse lo que ellos creían que era un portátil. Los chicos, residentes de un centro abierto del municipio, se colaron en un parking subterráneo para revisar los coches tratando de encontrar algo interesante. En uno de los turismos vieron un aparato, muy parecido a un ordenador, y decidieron llevárselo. Cogieron una piedra de grandes dimensiones, rompieron el cristal delantero y saquearon el vehículo.

comentarios
Pertinax #4 Pertinax
Es la pobreza digital.
Dragstat #5 Dragstat *
De primero de aparcar el coche, no dejar objetos visibles dentro del coche, hay personas capaces de romperte el cristal por auténticas chorradas. Y lo de dejar un aparato valorado en 45.000€ a la vista no cabe en cabeza alguna.
Pertinax #6 Pertinax *
#5 Es que visten los coches como self services.
Barney_77 #7 Barney_77
#5 Claro que sí, la culpa del propietario....
Dragstat #10 Dragstat
#7 no es culpa suya, eso te lo inventas tú, simplemente es de segundo de estadística y probabilidad. Si dejas 1 millón de euros en billetes de 500€ a la vista en el coche tampoco es culpa tuya si te lo roban, pero si quieres reducir las probabilidades mejor no lo hagas .
Cyberbob #12 Cyberbob *
#10 ¿Tú si vieras un millón de euros aproximadamente (lo que serían paquetitos de billetes de 500€ en un coche) ¿romperías el cristal? Pues eso.
Dragstat #13 Dragstat
#12 da igual que yo lo haga o no, el tema es que aumentas las probabilidades de que te roben. Y sigue sin ser culpa tuya. Irás a la policía y dirán, no se preocupe, no es culpa suya. Y te podrás ir contento a tu casa porque la culpa es del ladrón y este estará jodido soportando la culpabilidad.
Guanarteme #8 Guanarteme
#5 Vaya por delante que el único y exclusivo responsable de un robo es el puto ladrón de mierda ¡Peeeeeero!

Eso mismo entraba a comentar ¿Nadie le enseñó a esa persona que en los coches jamás se deja nada de valor y muchísimo menos a la vista?

Tuve no hace mucho una media discusión con un compañero de trabajo por eso mismo..... El coche que llevábamos, cargado hasta las trancas y aparcado en la calle fuera de la vista de donde estábamos, y mi compi remoloneando en la sobremesa...



…   » ver todo el comentario
eldarel #14 eldarel
#5 Por alguna razón nunca me han robado libros. :roll:
SegarroAmego #2 SegarroAmego
Pinta a caso aislado. Circulen por favor
#3 Pitchford
Se ve que está fallando la educación cívica. Espero que en Matemáticas vayan mejor..
gitamon #9 gitamon
se sabe si eran forasteros?
valandildeandunie #11 valandildeandunie
#9 Xantal, debes tener una vida bastante patética para pasarte la vida aquí e ir cambiando de nick para que no te pillen tus gilipolleces.
#1 cocococo
Pues a los menores cadena perpetua picando piedra en Siberia del norte y al mayor pena de muerte. Verás como así disminuyen esos robos, pero no, a los menores no le pasará nada y al mayor estará unos días a la sombra y luego saldrá con una paga.
