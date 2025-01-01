Roban un aparato médico de 45.000 € pensando que es un portátil: detenidos cuatro jóvenes de un centro de Salt

Cuatro adolescentes, tres menores y uno de 18 años, reventaron el cristal de un coche aparcado en un hotel de Salt para llevarse lo que ellos creían que era un portátil. Los chicos, residentes de un centro abierto del municipio, se colaron en un parking subterráneo para revisar los coches tratando de encontrar algo interesante. En uno de los turismos vieron un aparato, muy parecido a un ordenador, y decidieron llevárselo. Cogieron una piedra de grandes dimensiones, rompieron el cristal delantero y saquearon el vehículo.
| etiquetas: robo , aparato , médico , centro , menores , salt
Eso mismo entraba a comentar ¿Nadie le enseñó a esa persona que en los coches jamás se deja nada de valor y muchísimo menos a la vista?
Tuve no hace mucho una media discusión con un compañero de trabajo por eso mismo..... El coche que llevábamos, cargado hasta las trancas y aparcado en la calle fuera de la vista de donde estábamos, y mi compi remoloneando en la sobremesa...
… » ver todo el comentario