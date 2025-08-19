edición general
Roa de Duero conmemora este sábado el bicentenario de la ejecución de Juan Martín El Empecinado

Roa de Duero será este sábado, 23 de agosto, escenario de los actos conmemorativos del bicentenario de la muerte de Juan Martín Díez, conocido como El Empecinado, héroe de la Guerra de la Independencia Española. La localidad ribereña recuerda así la figura del guerrillero nacido en Castrillo de Duero en 1775 y ejecutado en 1825 por orden de Fernando VII, tras mantenerse fiel a los ideales constitucionales.

a69 #1 a69
Que daño han hecho los Borbones a este país....
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
#1 Y siguen... Lo inexplicable, es la cantidad de plebeyos lamefalos que aun los apoya.
millanin #4 millanin
#1 Y Han hecho, hacen y harán si no se les echa.
#5 Quienmesalvara
#1 Puto Carlos IV, puto Fernando VII y sobre todo puta Isabel II
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo *
Empecinado no era originalmente estar empeñado y obstinado en algo. Esa acepción viene precisamente de este hombre, que se obstinó en defender la Constitución.
Significaba estar embadurnado de pez (una especie de alquitrán o brea, como en el cuento del rey que tenía tres hijas).
Por lo visto 'empecinado' era el mote de los vecinos de Castrillo de Duero, de donde era originario este hombre.
