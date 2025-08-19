Roa de Duero conmemora este sábado el bicentenario de la ejecución de Juan Martín El Empecinado

Roa de Duero será este sábado, 23 de agosto, escenario de los actos conmemorativos del bicentenario de la muerte de Juan Martín Díez, conocido como El Empecinado, héroe de la Guerra de la Independencia Española. La localidad ribereña recuerda así la figura del guerrillero nacido en Castrillo de Duero en 1775 y ejecutado en 1825 por orden de Fernando VII, tras mantenerse fiel a los ideales constitucionales.