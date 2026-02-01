edición general
21 meneos
18 clics
Ro Khanna dice que la última publicación de los Archivos de Epstein "no es suficiente" [en]

Ro Khanna dice que la última publicación de los Archivos de Epstein "no es suficiente" [en]

Todd Blanche, Fiscal General Adjunto, da por finalizada la publicación de los archivos Epstein. "La publicación ha terminado. No tenemos nada que ocultar, nunca lo hicimos". Rep. Ro Khanna, por el contrario, ha dicho que el DOJ identificó más de 6 millones de registros pero ha publicado solo 3,5 millones tras su revisión y censura: "Si no obtenemos los archivos restantes… Thomas Massie y yo estamos dispuestos para la moción de censura", refiriéndose a Pam Bondi.

| etiquetas: estados unidos , epstein , trump , plutocracia libertina
15 6 0 K 124 EEUU
4 comentarios
15 6 0 K 124 EEUU
Mangione #1 Mangione
Si lo que han publicado hasta ahora es tan atroz como es... lo que han censurado y lo que ocultan debe de ser indescriptible...  media
5 K 64
rogerius #3 rogerius
#1 Es de suponer que haya mierda de Trump para hartarse.
3 K 49
pepel #2 pepel
Queremos las fotos del emérito.
1 K 39
rogerius #4 rogerius
#2 También, también… xD
2 K 42

menéame