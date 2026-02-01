Ro Khanna dice que la última publicación de los Archivos de Epstein "no es suficiente" [en]

Todd Blanche, Fiscal General Adjunto, da por finalizada la publicación de los archivos Epstein. "La publicación ha terminado. No tenemos nada que ocultar, nunca lo hicimos". Rep. Ro Khanna, por el contrario, ha dicho que el DOJ identificó más de 6 millones de registros pero ha publicado solo 3,5 millones tras su revisión y censura: "Si no obtenemos los archivos restantes… Thomas Massie y yo estamos dispuestos para la moción de censura", refiriéndose a Pam Bondi.