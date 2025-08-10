edición general
Riña multitudinaria en Montcada i Reixac para echar a unos okupas

Riña multitudinaria en Montcada i Reixac para echar a unos okupas

Tensión en Montcada i Reixac entre los vecinos y los okupas del bloque número 31 de la calle Sant Ignasi, en el barrio residencial de Mas Rampinyo. Lo que antes era una zona tranquila, habitada por familias de toda la vida, desde hace meses concentra varios episodios de violencia y problemas de seguridad que preocupan a los residentes.

Comentarios destacados:    
Pataperro
Comando C, recordad que:

dle.rae.es/okupar#QySCSeP
arturios
#1 A fuerza de ser mal utilizado por los mierdos de comunicación a acabado en la RAE, estos son oCupas del comando G.

Añado, casi el 100% de las noticias de okupas son de ocupas, y un gran porcentaje son pelirrojos.
IsraelEstadoGenocida
#2 Corrección, casi el 90 % de las noticias de okupas son morosos, y el otro 10 %, ocupas.
mosfet
Cuando lees las palabras familias, clanes y reyertas en la misma noticia ya sabes como empezó y como acabó, por lo común, en peleas multitudinarias.
Paltus
#3 Cuando lees familias de toda la vida, también puedes detectar el perfil del medio :-D
mosfet
#5 Uff! y o cuando escriben "de buena familia" o que van a misa los domingos... aquí en mi pueblo hay un montón de kikos, todos son de buena familia.
duende
Bueno son los listos del cuento, han demostrado que si no pagas la casa ni la luz y el agua te puedes permitir tener una familia sin problemas. Si cumples con la ley la mayoría no puede.
Ethereum
Son las costumbres catalanas y hay que respetarlas.
diablos_maiq
#4 ¿costumbres katanas?
Ethereum
#6 sí, la multiculturalidad y mostrar total respeto a gentuza que sólo viene a reventarte el barrio. Muy típico aquí, lo veo desde hace bastantes años pero sólo ahora algunos se plantean cambiar la tradición.
