Riña multitudinaria en Montcada i Reixac para echar a unos okupas

Tensión en Montcada i Reixac entre los vecinos y los okupas del bloque número 31 de la calle Sant Ignasi, en el barrio residencial de Mas Rampinyo. Lo que antes era una zona tranquila, habitada por familias de toda la vida, desde hace meses concentra varios episodios de violencia y problemas de seguridad que preocupan a los residentes.