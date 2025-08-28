Los riesgos de compartir fotos de nuestra vivienda o nuestra ubicación: cómo puedes ser una víctima si la geolocalizan

Compartir imágenes o vídeos de nuestras casas o ubicación puede exponernos a situaciones peligrosas, como robos, fraudes o amenazas a nuestra seguridad e integridad física. Las expertas en ciberseguridad consultadas por Maldita.es advierten de que subestimamos la cantidad de información que compartimos en internet. Actualmente, es relativamente sencillo geolocalizar un lugar o casa a partir de fotografías sencillas, por ejemplo, con herramientas OSINT (de inteligencia abierta).
| etiquetas: foto , video , vivienda , ubicación , osint , geolocalización , ciberseguridad