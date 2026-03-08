Reyes Corsarios: Dentro de la guerra de 300 años contra los piratas berberiscos [Eng]  

A diferencia de los famosos piratas del Caribe , los corsarios berberiscos no estaban motivados por la captura de tesoros; lo que buscaban eran premios humanos en forma de esclavos. Los piratas berberiscos, que zarpaban de las ciudades norteafricanas de Trípoli, Túnez y Argel, así como de Sali y Rabat en el Sultanato de Marruecos —una región conocida colectivamente como el Magreb— , eran similares a los corsarios . Contaban con el patrocinio oficial de entidades políticas y pagaban a sus gobiernos patrocinadores un porcentaje de su botín.