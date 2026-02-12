El 'rey' español de las FP no tiene trabajo: "Nadie me llama"

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] “Tengo una FP en Integración Social y con esa trabajé durante un tiempo en la FAISEM (Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Enfermos Mentales), una entidad dependiente de la Junta de Andalucía. Ahora mismo estoy impartiendo cursos de formación para el empleo, que es una de las vertientes por la que he seguido estudiando. De hecho, la mayor parte de mis FP han sido para impartir cursos sobre esas áreas de conocimiento y no para ejercerlas laboralmente como tal...
No se, Rick...
Valoro su capacidad de sacrificio, pero creo que no ha sido inteligente (partiendo de la base de que está sufriendo por su situacion actual).
Me ha sorprendido que espere un reconocimoento público por tener tantos títulos.
Si vamos a publicar un artículo por cada uno de ellos, no acabamos nunca.