El 'rey' español de las FP no tiene trabajo: "Nadie me llama"

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] “Tengo una FP en Integración Social y con esa trabajé durante un tiempo en la FAISEM (Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Enfermos Mentales), una entidad dependiente de la Junta de Andalucía. Ahora mismo estoy impartiendo cursos de formación para el empleo, que es una de las vertientes por la que he seguido estudiando. De hecho, la mayor parte de mis FP han sido para impartir cursos sobre esas áreas de conocimiento y no para ejercerlas laboralmente como tal...

YSiguesLeyendo
sí, el máquina ha llegado a la conclusión que lo mejor es hacer muchos cursillos para parados para convertirse en "formador de parados" y así nunca ejercer la profesión para la que esos cursillos dicen formar... no es todo un síntoma de la mierda de sociedad que estamos creando? (dice que en Andalucía parados nunca van a faltar, pero empresas que quieran contratarlo como profesional formado especialista en tal cosa por tal curso que haya hecho, sí, así que él a vivir de las subveciones a las asociaciones que forman a parados)
Connect
#0 el español con más títulos de formación profesional (FP). Además de escritor y creador audiovisual, aparecen referencias suyas como licenciado en Economía, máster en Formación Profesional y técnico de Informática, Automoción, Integración Social, y Automatización y robótica industrial.

No se, Rick... :roll:
DayOfTheTentacle
Tengo una FP en estudios de género y no consigo el sueldo de montero.
Nómada_sedentario
Bueno, al menos es consciente de que ha jugado una carta (quedarse en su provincia apostando todo a la formación) y le ha salido mal.
Valoro su capacidad de sacrificio, pero creo que no ha sido inteligente (partiendo de la base de que está sufriendo por su situacion actual).
Me ha sorprendido que espere un reconocimoento público por tener tantos títulos.
joseangel277
como buen conocedor del mercado de dos de los grados que dice tener puedo asegurar que si no tiene trabajo o es un manta o mea demasiado alto, porque demanda hay a patadas, y bien pagada si lo vales.
Elbaronrojo
Aprendiz de mucho, maestro de nada.
colemur
Uno de cada diez españoles no tiene trabajo.
Si vamos a publicar un artículo por cada uno de ellos, no acabamos nunca.
