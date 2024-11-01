El Rey Carlos III emite un comunicado urgente: retira el título de Príncipe a Andrés y le expulsa del Royal Lodge

Este 30 de octubre, tras días de numerosas presiones, el Rey Carlos III ha emitido un comunicado urgente en el que confirma que ha iniciado el procedimiento para quitarle el tratamiento de príncipe a su hermano. También ha revelado que lo expulsará del Royal Lodge. "Su Majestad ha iniciado hoy un proceso formal para eliminar el tratamiento, títulos y honores del Príncipe Andrés. Ahora será conocido como Andrés Mountbatten Windsor".