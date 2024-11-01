Una revolución energética impulsada por el viento está en marcha [ENG]

El pasado miércoles fue un momento importante. El 25 de marzo de 2026, la red de turbinas eólicas terrestres y marinas de Reino Unido, junto con sus productores de energía renovable solar y mareomotriz, cubrió casi toda la demanda eléctrica del país. Se te puede perdonar que no lo supieras. Ahora mismo solo hay una historia energética que interesa contar: la repetición constante del discurso de ataque de Nigel Farage y Kemi Badenoch contra Ed Miliband, repetido tanto en privado como en público por líderes empresariales.