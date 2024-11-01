¡La revista Desde el Sótano llega al número 250!

Como es habitual, el próximo lunes 16 saldrá un nuevo número de la revista Desde el Sótano. Sin embargo, este es un número especial, pues es el número... ¡250! (...) nos sirve para recordar que Desde el Sótano es la revista rolera de más larga trayectoria en nuestro país (...) es una revista digital mensual y gratuita, que lleva publicándose ininterrumpidamente desde 2005 (...) después de tantos números el material que hay disponible para los juegos de Ediciones Sombra es bestial (...) Accede a todos los números de Desde el Sótano aquí.