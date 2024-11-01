edición general
La reventa de entradas, también protagonista en los #EpsteinFiles

Kevin Lew de Universal Music, implicado en las filtraciones de correos de Epstein. Un negocio, vendido como la gran panacea a grandes patrimonios, que ahora parece haber encontrado el origen de su boom en los correos del empresario estadounidense: la reventa masiva de entradas. , Kevin Law (ex directivo de Universal) y Joe Meli (agente de la industria, posteriormente condenado por fraude semejante) presentaron a Epstein una propuesta para un fondo de reventa que buscaba 30 millones de dólares de inversores.

#1 luzer
por lo menos podemos asegurar que no era un puto vago. Le daba el tiempo para hablarse con medio mundo, desde Aznar al Dalai, espiar para la CIA, el MOSSAD y la KGB, estar detras de cualquier negocio turbio que se haya gestado, desde la creación del btc, intentar la caida de Putin, la reventa de entradas o a intentar mejoras geneticas con su semen, follarse a miles de mujeres de bien en el mundo, de princesas a mujeres de famosos empresarios patrios, hacer miles de viajes a la isla y luego en sus ratos libres follarse unos niños y comérselos poco hechos en el yate.
