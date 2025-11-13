Se revelan las firmas ocultas de los maestros artesanos de la antigua Roma (ENG)

...Meredith rastreó los mismos símbolos en otras vasijas talladas, vinculándolos a un lenguaje visual compartido por los vidrieros de los siglos IV al VI d. C. Mediante el estudio de marcas de herramientas, inscripciones y fragmentos inacabados, demostró que estos objetos no fueron elaborados por maestros solitarios, sino por equipos coordinados de grabadores, pulidores y aprendices...No eran autógrafos personales», afirmó. Eran el equivalente antiguo de una marca.