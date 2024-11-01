edición general
Revelado: Israel exigió que Google y Amazon usaran secretameme código para eludir las órdenes legales (inglés)

Google y Amazon negociaron un importante acuerdo de computación en la nube por 1.200 millones de dólares en 2021; su cliente –el gobierno israelí– tenía una demanda inusual: aceptar usar un código secreto como parte de un acuerdo que se conocería como el “mecanismo de guiño”. Uno de esos conjuntos de datos fue La vasta colección de llamadas palestinas interceptadas que hasta agosto estuvo almacenado en la plataforma en la nube de Microsoft. Según fuentes de inteligencia, el ejército israelí planeaba trasladar los datos a los centros de datos

ctrl_alt_del #1 ctrl_alt_del
Madre mia, qué entradilla...
