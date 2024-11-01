Revelado el explosivo secreto del pepino eyaculador

Un equipo dirigido por la Universidad de Oxford ha resuelto un misterio que ha intrigado a los científicos durante siglos: ¿cómo expulsa el fluido el pepino del diablo? Cuando madura, los frutos ovoides se desprenden del tallo y expulsan las semillas de forma explosiva en un chorro de mucílago (una sustancia viscosa) a alta presión. Este lanzamiento de proyectil -que dura apenas 30 milisegundos- hace que las semillas alcancen velocidades de unos 20 metros por segundo y aterricen a distancias de hasta 250 veces la longitud del fruto (unos 10 m)