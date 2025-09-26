Reuters desmiente versión israelí sobre ataque a hospital en Gaza donde fallecieron 5 periodistas

Un análisis de Reuters de pruebas visuales y otra información sobre el ataque israelí a un hospital de Gaza contradice la explicación de Israel sobre lo ocurrido en el mortífero bombardeo del 25 de agosto contra el hospital Nasser, en el que murieron 22 personas, entre ellas cinco periodistas. Las fuerzas israelíes planearon el ataque usando imágenes de drones que, según un oficial militar, mostraban una cámara de Hamas que era el objetivo. Pero las pruebas visuales y otros reportes de Reuters demuestran que la cámara que aparecía en las imáge
| etiquetas: reuters , desmiente , versión israelí , ataque , hospital , gaza , periodistas
Eso sin contar con que es posible que les dejasen hacerlo a propósito para tener una excusa.
En una ocupación colonial y genocidio, ya tenemos a los justificadores de mierda que se ponen de lado de los invasores, como tú.
El periodista de Reuters cubría la cámara con sabanas para protegerla del calor y el polvo, y se puso a grabar a los soldados israelíes desde la terraza. Los soldados israelíes lo que verían sería a alguien que les apuntaba pero no se veía quien ni con que porque estaba cubierto con las sabanas, así que debieron pensar que era un francotirador y llamaron al tanque para hiciera un barrido de la terraza. Por eso no habría comunicación para pedir permiso a los mandos, en una situación así no hay tiempo para eso.
Fue un equivocación, y no será la primera de ese tipo que haya ocurrido en una guerra.
No sé qué parte no entiendes de que lo que dijo el ejército fue que era "una cámara de Hamás", no ningún francotirador.
Te inventas hasta la versión israelí para justificarlos. Qué ascopena.
www.timesofisrael.com/analysis-of-footage-from-nasser-hospital-strike-
"The official said the military believed Hamas was using the camera to monitor its forces and said the camera and the man operating it had what they described as a towel draped over them, suggesting an effort at concealment."
Que viene a… » ver todo el comentario
Segundo en serio te vas a creer las explicaciones que den las FDI? Coger cualquier cosa de una grabación y decir "pensaba que esto era Hamas"
Han visto una cámara en un hospital y como es lógico deciden disparar dos misiles contra el hospital, Si te tragas esto o eres imbécil o te pagan dinero.
PD: Y si lo que querían era eliminar una cámara, por qué lanzaron un misil, esperaron y volvieron a lanzar un segundo cuando estaban atendiendo heridos? Toman al resto del mundo por idiota.
Los soldados reaccionaron muy rápido y sin contemplaciones en cuanto vieron que alguien les apuntaba y no se podía ver con que, y eso significa que se toman muy en serio la posibilidad de que les disparasen o atacasen.
Es una guerra con todas las de la ley. Los israelíes tienen superioridad militar, pero las tropas de Hamás tienen la ventaja de que se camuflan entre los… » ver todo el comentario