La reunión del Gabinete del presidente de EEUU se llenó de halagos para el amado líder (eng)

El festival rastrero televisado duró más de tres horas La última reunión del Gabinete de Donald Trump fue un espectáculo de halagos, en la que los miembros designados por el presidente le alabaron sin pudor por haber salvado a Estados Unidos.

HeilHynkel
Se va a poner celosa Lady Menguele. xD
SeñorPresunciones
Nivel Corea la buena.
ummon
De la historia de dictaduras pasadas:
(x) Culto al líder
(x) Censurar libros
(x) Cambiar la historia
(x) Desplegar ejercito dentro del propio país (por seguridad)
(x) Paramilitares (matones a sueldo, o seguidores fanáticos) sembrando caos y discordia
(x) Exaltación patriótica
(x) Exaltación religiosa
(x) Arrestos sin sentencias judiciales

Y creo que falta:
( ) Derrocamiento del estado de derecho
( ) Ejecuciones masivas
( ) Encarcelamiento por motivos políticos
( ) Declaraciones de Guerra.
Jacusse
Copiando a Petro, y a Chávez.

"Trump was right about everything".
Verdaderofalso
#2 ni Kim se atreve a tanto xD
Jacusse
#4 nos reímos, pero veremos la misma mierda aquí en menos de una década.

Tarados que hablan para ignorantes gobernando sin respeto alguno por la ciencia o el sentido común.

Estamos perdidos si no empezamos a poner a esa gente en su sitio.
themarquesito
El peloteo da auténtica vergüenza ajena. Aquí Tulsi Gabbard:
Ésta es una enorme oportunidad, de verdad, para reconocer su liderazgo como auténtico campeón de la gente trabajadora. Sé que vamos a ver, mientras vamos alrededor de la mesa, cómo su concentración en poner el bienestar y los intereses del pueblo americano por delante es el hilo común que vemos en la implementación de sus políticas a lo largo y ancho de la administración.

Literalmente es algo propio de Corea del Norte
Apotropeo
Mucha gente piensa que Trump es imbécil pues no, es el más agudo del gobierno.
Claro que eso no le exime de ser imbécil.
domadordeboquerones
A quien me recuerda esto :roll:
