La reunión del Gabinete del presidente de EEUU se llenó de halagos para el amado líder (eng)

El festival rastrero televisado duró más de tres horas La última reunión del Gabinete de Donald Trump fue un espectáculo de halagos, en la que los miembros designados por el presidente le alabaron sin pudor por haber salvado a Estados Unidos.
| etiquetas: gabinete , eeuu , trump , reunión , halagos , lider
(x) Culto al líder
(x) Censurar libros
(x) Cambiar la historia
(x) Desplegar ejercito dentro del propio país (por seguridad)
(x) Paramilitares (matones a sueldo, o seguidores fanáticos) sembrando caos y discordia
(x) Exaltación patriótica
(x) Exaltación religiosa
(x) Arrestos sin sentencias judiciales
Y creo que falta:
( ) Derrocamiento del estado de derecho
( ) Ejecuciones masivas
( ) Encarcelamiento por motivos políticos
( ) Declaraciones de Guerra.
"Trump was right about everything".
Tarados que hablan para ignorantes gobernando sin respeto alguno por la ciencia o el sentido común.
Estamos perdidos si no empezamos a poner a esa gente en su sitio.
Ésta es una enorme oportunidad, de verdad, para reconocer su liderazgo como auténtico campeón de la gente trabajadora. Sé que vamos a ver, mientras vamos alrededor de la mesa, cómo su concentración en poner el bienestar y los intereses del pueblo americano por delante es el hilo común que vemos en la implementación de sus políticas a lo largo y ancho de la administración.
Literalmente es algo propio de Corea del Norte
Claro que eso no le exime de ser imbécil.