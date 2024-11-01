La reunión de la CELAC sobre el ataque estadounidense a Venezuela termina sin consenso

La reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para tratar sobre el ataque estadounidense a Venezuela terminó este domingo sin consenso, confirmaron a EFE fuentes conocedoras de su desarrollo. Los participantes en el encuentro no tenían, de acuerdo con estas mismas fuentes, mucha esperanza de que se llegase a una posición común sobre la captura ilegal del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, así como sobre el bombardeo de varias instalaciones militares del país.