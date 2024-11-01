edición general
Ajustes preestablecidos de shader de CRT libretro de Retro Crisis, basados en el shader Guest Advanced NTSC

Preajuste de shader CRT para emulador Retroarch para conseguir un aspecto de pantalla CRT en nuestra pantalla moderna. Guía de instalación: www.youtube.com/watch?v=G42g23ONYsI

#3 Banshee2x
¿Has probado el Duimon Mega Bezel? Además de scanlines y emulación de CRT también emula los reflejos en los marcos de la TV y queda bastante resulton.

github.com/Duimon/Duimon-Mega-Bezel  media
carakola #5 carakola
#3 Qué pasada, voy a probarlo.  media
Lyovin81 #2 Lyovin81
Coño, me he quedado loco. Estoy acostumbrado a leer toneladas de cosas de RetroArch desde hace más de una década (desarrollé parte de su sistema de vídeo: los backends de dispmanx, FBDEV y alguno más) y no me esperaba encontrar esto en Menéame.
Gracias por traerlo. RetroArch es la rehostia, la puta leche absoluta y universal.
carakola #1 carakola
Muy conseguido. Claro que viniendo como vengo de un overlay de scanlines patatero... (aunque resultón)
Lyovin81 #4 Lyovin81
#1 por cierto, un shader que me la pone como el cuello de un cantaor es el newpixie-crt. Funciona en los backends Vulkan y GLCore (que es OpenGL 3).
Es la cosa más gonita que hay.
carakola #6 carakola
#4 Qué chulo, hasta se ven esa especie de ondas de los crts quemaos de las máquinas recreativas.
Pacman #7 Pacman
#6 #4

Sois unos frikis.


Puedo jugar? :pagafantas:
