Retrasos de hasta cuatro años para cobrar las ayudas al autoconsumo y el MOVES en Murcia: "Hay que armarse de paciencia"

De los 53,8 millones de euros transferidos a la Comunidad para el autoconsumo, se han resuelto un 15% de los expedientes; mientras que del primer plan MOVES 3, el porcentaje de ayudas ingresadas es de algo más del 3%, denuncia una plataforma de afectados La Región de Murcia se encuentra a la cola de España en la gestión de las ayudas al autoconsumo y la movilidad eléctrica, se queja Antonio Fernández, vicepresidente de la Asociación por un Cambio de Modelo Energético Independiente y Sostenible (ACMEIS), que empezó a rodar hace año y medio...

injotec #1 injotec
Yo soy uno de los afectados, hasta 4 años 2 meses 13 días han tardado en pagarme el plan moves 3 del punto de recarga, y yo soy de los afortunados en Murcia que ya ha cobrado
sotillo #2 sotillo
#1 Bueno es Murcia, está en los tiempos de respuesta habitual, lo raro sería lo contrario
Sergio_ftv #3 Sergio_ftv
Y eso que el dinero no lo pone Murcia sino el estado y está disponible desde el segundo 0, a saber en que se lo habrá gastado el gobierno murciano.
injotec #4 injotec
#3 Llevo diciendo eso ya desde hace al menos 3 años, que el dinero lo han tenido desde hace más de 4 años, generando intereses o gastado en otro sitio para pagar los múltiples pufos generados por el PP de Murcia, como lo de las desaladoras o el aeropuerto. Sólo han empezado a pagar a raiz de la presión generada por la asociación ACMEIS y salir en prensa una y otra vez como los peores de España, siempre con escusas como que la burocracia era infernal (pero Madrid, Andalucía o Valencia siempre…   » ver todo el comentario
Esa gestión es la que han votado los murcianos, seguro que cuando se les interpela sobre este asunto sale Venezuela o Begoña como respuesta.
