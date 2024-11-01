Retrasos de hasta cuatro años para cobrar las ayudas al autoconsumo y el MOVES en Murcia: "Hay que armarse de paciencia"

De los 53,8 millones de euros transferidos a la Comunidad para el autoconsumo, se han resuelto un 15% de los expedientes; mientras que del primer plan MOVES 3, el porcentaje de ayudas ingresadas es de algo más del 3%, denuncia una plataforma de afectados La Región de Murcia se encuentra a la cola de España en la gestión de las ayudas al autoconsumo y la movilidad eléctrica, se queja Antonio Fernández, vicepresidente de la Asociación por un Cambio de Modelo Energético Independiente y Sostenible (ACMEIS), que empezó a rodar hace año y medio...