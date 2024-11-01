Los retos y descubrimientos de una expedición científica al Ártico en imágenes (CAT)

Un equipo dirigido por el CSIC y formado por Santiago Giralt, Sergi Plà-Rabés, Jordi Ibáñez y Dermot Antoniades, investiga la historia climática del Ártico a través de sedimentos extraídos de los lagos de Groenlandia en una operación compleja que podría seguir a 3CatInfo.

Durante dos semanas, Tres científicos catalanes y un canadiense han extraído sedimentos de los lagos del Ártico para poder reconstruir el historia climática de la región.