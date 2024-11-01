edición general
8 meneos
24 clics
Retorno á zona cero dos incendios dende o ceo para non esquecer

Retorno á zona cero dos incendios dende o ceo para non esquecer

O realizador chairego Daniel Canto retrata cun dos drons da súa produtora, Vagalume Audiovisual, a destrución causada polo lume o pasado agosto en varias das localidades ourensás máis afectadas. "Os que nos dedicamos a isto temos a responsabilidade de amosar o que pasa en realidade", explica Canto, especialmente impresionado polo visto na "arrasada" aldea de San Vicente de Leira.

| etiquetas: incendios , daniel canto , vagalume , lumes , leira , valdeorras
6 2 1 K -6 Galiza
7 comentarios
6 2 1 K -6 Galiza
ewok #5 ewok *
#4 En su sitio... :roll: Es este, ¿no?
1 K 15
#6 Forestalx
#5 No tendría que estar traducido titular y entradilla ? Pregunto, de verdad.
0 K 10
ewok #7 ewok
#6 En los subs no. Las reglas ya estaban hechas cuando me ofrecieron ser admin.
0 K 12
wildseven23 #1 wildseven23
Titular y entradilla en castellano.
0 K 12
ewok #2 ewok *
#1 Sabes que en menéame hay subs en gallego, portugués, inglés, etc. ¿verdad?
CC @Forestalx  media
3 K 44
wildseven23 #3 wildseven23
#2 Es verdad, aún no me he acostumbrado a que salgan los subs en pendientes.

Recojo cable, entono un mea culpa, y voto positivo tu comentario.
3 K 44
#4 Forestalx
#3 y muy a favor de publicar en Gallego... En su sitio.
0 K 10

menéame