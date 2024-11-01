edición general
7 meneos
18 clics
Retirar fotos de los archivos de Epstein no tuvo que ver con Trump, dice fiscal adjunto de EE.UU

Retirar fotos de los archivos de Epstein no tuvo que ver con Trump, dice fiscal adjunto de EE.UU

El fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche, dijo que sacar la foto de Trump del expediente de Epstein estaba justificado.

| etiquetas: todd blanche , epstein , lista epstein , trump , fotos , censura
6 1 0 K 98 actualidad
2 comentarios
6 1 0 K 98 actualidad
#1 Grahml
Transparencia lo llaman.  media
2 K 45
themarquesito #2 themarquesito
Recordemos que Todd Blanche era uno de los abogados penalistas de Trump antes de ser nombrado teniente fiscal general.
0 K 20

menéame