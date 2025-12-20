edición general
Retiran 16 documentos de los archivos de Epstein entre los que están fotos de Trump con mujeres en traje de baño (ING)

Retiran 16 documentos de los archivos de Epstein entre los que están fotos de Trump con mujeres en traje de baño (ING)

Fotos de Trump figuran entre al menos 16 documentos que han desaparecido de los archivos Epstein publicados por el Departamento de Justicia de EEUU. Demócratas del Comité de Supervisión detectaron la retirada de una imagen con fotos de Trump en un cajón. Sky News confirmó que el archivo ya no está disponible. Otras imágenes retiradas eran de mujeres desnudas. El DOJ alega redacciones para proteger a más de 1.200 víctimas, pero supervivientes, abogados y legisladores cuestionan la transparencia y denuncian errores y posibles encubrimientos.

| etiquetas: documentos , archivos , epstein , fotografía , trump , mujer , bañador
5 comentarios
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
A alguien le sorprende?? Los archivos publicados están más manipulados que la plastilina a final de curso xD
0
pepel #3 pepel
Debían ser "sus" alumnas de Miss Universo.
0
jm22381 #1 jm22381 *
En español con una de las fotos que ha desaparecido www.larepublica.ec/blog/2025/12/20/fotos-del-caso-epstein-desaparecen-
Más: www.rtve.es/noticias/20251221/trump-no-existe-archivos-publicados-por-
#3 Efectivamente. Si tapan una tontería así lo único que logran es aumentar la paranoia. Aquí el recorte de la foto www.telegraph.co.uk/content/dam/world-news/2025/12/20/TELEMMGLPICT0004
2
Milmariposas #5 Milmariposas
#1 No se puede tapar el sol con un dedo.
0

