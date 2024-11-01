edición general
Retenido en la Bahía de Algeciras el buque Princess Maria: su tripulación, de origen sirio, pide asilo político

El buque Princess Maria, un carguero de bandera de las Islas Marshall con tripulación de origen sirio, ha sido retenido por Capitanía Marítima en la Bahía de Algeciras por no encontrarse en condiciones de navegar. Según ha confirmado la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), la embarcación permanece bajo prohibición de salida tras detectarse incumplimientos de la normativa internacional de seguridad marítima. El bulk carrier, de nombre comercial Princess Maria, había partido días antes del puerto de Kaohsiung (Taiwán) con destino

#1 Pivorexico
En sirio ?

ok me voy por donde vine ...
Rivethead #2 Rivethead
#1 Últimamente los chistes en Menéame DAnMASasCo...

Deja abierto que ya cierro yo
eldarel #3 eldarel
Debo suspender en geografía, porque no entiendo la necesidad de pasar por el Estrecho de Gibraltar navegando de Taiwán a Filipinas. :shit:
#4 Somozano
#3 España es los países lo que a un barrio es una vieja chocha y rica que reparte dinero a todo el que la llora un poco

Una señora estúpida que debería estar internada
