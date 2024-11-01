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Te lo resumo así nomas: Red Dead Redemption 2

Te lo resumo así nomas: Red Dead Redemption 2

Análisis en video del Red Dead Redemption 2. El texto es demasiado corto, debe ser al menos de 50 caracteres

| etiquetas: red dead redemption 2 , te lo resumo así no mas
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1 comentarios
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ostiayajoder #1 ostiayajoder
Mirá la cara con la q te mira Conan.

Conan no se fía.
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menéame