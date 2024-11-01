edición general
Resuelto el misterio de la momia verde de Bolonia

Una momia verde hallada en Bolonia intriga desde hace un siglo por su color. Un análisis muestra que el cobre del entorno tiñó y, a la vez, frenó la putrefacción.

