1
meneos
10
clics
Resuelto el misterio de la momia verde de Bolonia
Una momia verde hallada en Bolonia intriga desde hace un siglo por su color. Un análisis muestra que el cobre del entorno tiñó y, a la vez, frenó la putrefacción.
|
etiquetas
:
momia
,
verde
,
de
,
bolonia
1
0
0
K
19
cultura
sin comentarios
