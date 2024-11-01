La respuesta de Javier Ruiz a Aznar por el comunicado de FAES contra RTVE: "Falta de memoria"  

“La ironía de la vida es que, quien acusa a esta casa de estar politizada, nombró a un diputado del PP como director general”. Antes de dar paso a un vídeo de archivo demoledor, Javier Ruiz ha vuelto a intervenir: “¡Falta de memoria! Cuando el PP hace cosas… no es que no pasen, es que ni siquiera las recuerda quien las hace”. En realidad, el presentador ha avanzado lo que estaba a punto de emitirse: una entrevista de Carlos Alsina a José María Aznar, concedida en julio de 2018.