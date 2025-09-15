Los responsables de Eurovisión piden a Israel que dimita o enarbole una bandera neutral, o será prohibido [EN]

edición general
Funcionarios europeos que participan en la organización del Festival de Eurovisión han comunicado "extraoficialmente" a los representantes israelíes que deben retirarse "temporalmente" del concurso o actuar bajo una bandera neutral, mientras se extiende la indignación por la participación de Israel antes de la votación de diciembre en Ginebra sobre si se permitirá al colonizador participar en el concurso del próximo año.

Es vergonzoso estar ahí cantando con alegría mientras cientos de miles de personas se mueren de hambre por tu ejército.

Y además es vergonzoso para Eurovisión que esta gente manipule los votos y no puedan hacer nada. Si no quieren volver a hacer el ridículo, Israel no debería estar
frankiegth #3 frankiegth
De "bandera neutral" nada de nada. Nos toman a todos por imbéciles una vez más "sondeando" a la opinión pública con sus ocurrencias. Lo que tienen que hacer estos impresentables son las maletas y marcharse para no volver.
SVSRTZ #4 SVSRTZ
No tengo problema de que participen con una bandera neutral siempre y cuando antes condenen el genocidio.
Sr.No #6 Sr.No
Mira, lo mismo este año sí veo eurovisión :troll:

Y en otro orden, por que no invitamos a Palestina, total, casi media Europa ya ha reconocido al país.
#5 Alcalino
vaya, parece que eso de hacer presión en la calle y manifestarse si sirve para algo
#7 Deperdidos
Que Israel vaya con otra bandera es lo mismo que que Israel vaya con su bandera. Se les tiene que expulsar y punto. Que dejen de masacrar civiles, asesinos de mierda, no es tan difícil.
Asimismov #8 Asimismov
#7 porque además luego la meterá con cualquier escusa y varios agentes del Mossad escoltándola.
cocolisto #9 cocolisto
Estos sionistas asesinos les importa poco cantar, les gusta sobre todo dar el cante y manipular.
