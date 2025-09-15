Los responsables de Eurovisión piden a Israel que dimita o enarbole una bandera neutral, o será prohibido [EN]

Funcionarios europeos que participan en la organización del Festival de Eurovisión han comunicado "extraoficialmente" a los representantes israelíes que deben retirarse "temporalmente" del concurso o actuar bajo una bandera neutral, mientras se extiende la indignación por la participación de Israel antes de la votación de diciembre en Ginebra sobre si se permitirá al colonizador participar en el concurso del próximo año.