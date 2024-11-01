La responsable de Exteriores de la UE descalifica de plano la actuación de Borrell en Gaza

Para la responsable de Exteriores de la UE, la posición vehementemente crítica que exhibía Borrell contra Israel no tenía a la postre ninguna eficacia: “Yo podría ser muy fuerte en el lenguaje, lo que significa que los israelíes no me hablasen, que fue lo que ocurrió con mi antecesor. ¿Y qué se consigue con ello? ¿Se detiene la matanza si propongo algo que sé de antemano que no irá a ningún sitio?”, inquirió retóricamente.