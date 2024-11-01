edición general
La responsable de Exteriores de la UE descalifica de plano la actuación de Borrell en Gaza

Para la responsable de Exteriores de la UE, la posición vehementemente crítica que exhibía Borrell contra Israel no tenía a la postre ninguna eficacia: “Yo podría ser muy fuerte en el lenguaje, lo que significa que los israelíes no me hablasen, que fue lo que ocurrió con mi antecesor. ¿Y qué se consigue con ello? ¿Se detiene la matanza si propongo algo que sé de antemano que no irá a ningún sitio?”, inquirió retóricamente.

#1 Emotivo
Sra responsable de exteriores de la UE. díganos que propone para buscar una solución al conflicto palestino israelí..
Criticar la postura de su antecesor sin aportar soluciones la descalifica para su puesto.
WcPC #3 WcPC
#1 Hombre, es que su postura no hace falta que la diga..
Dejar que Israel haga "lo suyo" y finalice el genocidio.
Básicamente esa es la postura.
HeilHynkel #2 HeilHynkel
La familia de amiga fue deportada por colaborar con los nazis.

De casta le viene a la galga.
karakol #5 karakol
“Yo podría ser muy fuerte en el lenguaje, lo que significa que los israelíes no me hablasen, que fue lo que ocurrió con mi antecesor. ¿Y qué se consigue con ello? ¿Se detiene la matanza si propongo algo que sé de antemano que no irá a ningún sitio?”

Toda la razón.

Ya estamos viendo como ha cesado el genocidio con la estrategia de lamerle el culo al Carnicero de Gaza.

Ah, no, espera. Sigue masacrando mujeres y niños exactamente igual que antes, pero con más gustirrinín por los lenguatazos de Europa en su genocida trasero.
pepel #9 pepel
Esa vehemencia de Borrell ha sido causa para que ud. esté hoy hablando de Israel, y, independientemente de dónde se posicione, tengamos todos presente al genocida.
Gry #6 Gry
Borrel siguió la que fue la política de la UE durante todo el tiempo que recuerdo; Pedirle a ambos bandos que dejen de matarse y se sienten a hablar.

Empezó a utilizar un lenguaje crítico con Israel cuando a los israelíes se les fue la pinza y empezaron a arrasar con todo.
Ovlak #7 Ovlak
Si el verbo suave viene acompañado de sanciones duras, pues hasta podía darle la razón.
Mangione #4 Mangione
Reconoce la matanza, sigue conversando con quienes la llevan a cabo. :palm:
mente_en_desarrollo #10 mente_en_desarrollo
Se consigue que los europeos sintamos un poco menos de vergüenza de nosotros mismos en el plano internacional.

Borrell nos hizo pasar mucha vergüenza, pero en eso en concreto, al final de su mandato, durante un fugaz instante, sentimos que Europa igual daba pasos en la dirección correcta.

Con usted, señora Kallas, vuelve a ser una vergüenza constante.
Sra. Nazi, cállese.
Sra. Nazi, cállese.
ixo #11 ixo
Para empezar Sra Kallas, podría dejar de poner paños calientes y denominar a las cosas por su nombre: GENOCIDIO y LIMPIEZA ÉTNICA, delitos de lesa humanidad.
Con esto se podría crear jurisprudencia para enjuiciar a todo aquel que lo niegue dentro de la UE.
