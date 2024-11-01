La responsable de Exteriores de la UE descalifica de plano la actuación de Borrell en Gaza

Para la responsable de Exteriores de la UE, la posición vehementemente crítica que exhibía Borrell contra Israel no tenía a la postre ninguna eficacia: “Yo podría ser muy fuerte en el lenguaje, lo que significa que los israelíes no me hablasen, que fue lo que ocurrió con mi antecesor. ¿Y qué se consigue con ello? ¿Se detiene la matanza si propongo algo que sé de antemano que no irá a ningún sitio?”, inquirió retóricamente.
Criticar la postura de su antecesor sin aportar soluciones la descalifica para su puesto.
Dejar que Israel haga "lo suyo" y finalice el genocidio.
Básicamente esa es la postura.
De casta le viene a la galga.
Toda la razón.
Ya estamos viendo como ha cesado el genocidio con la estrategia de lamerle el culo al Carnicero de Gaza.
Ah, no, espera. Sigue masacrando mujeres y niños exactamente igual que antes, pero con más gustirrinín por los lenguatazos de Europa en su genocida trasero.
Empezó a utilizar un lenguaje crítico con Israel cuando a los israelíes se les fue la pinza y empezaron a arrasar con todo.
Borrell nos hizo pasar mucha vergüenza, pero en eso en concreto, al final de su mandato, durante un fugaz instante, sentimos que Europa igual daba pasos en la dirección correcta.
Con usted, señora Kallas, vuelve a ser una vergüenza constante.
Con esto se podría crear jurisprudencia para enjuiciar a todo aquel que lo niegue dentro de la UE.