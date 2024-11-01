edición general
3 meneos
20 clics
Responsabilidad sanitaria por no comunicar pruebas

Responsabilidad sanitaria por no comunicar pruebas

Responsabilidad administrativa por daños sanitarios, incluidos los de no comunicar los resultados de las pruebas médicas

| etiquetas: responsabilidad , administrativa
2 1 0 K 21 actualidad
sin comentarios
2 1 0 K 21 actualidad

menéame