edición general
4 meneos
6 clics
Las residencias se plantan ante el último decreto del Gobierno de Ayuso sobre dependencia: "Es un derecho, no un privilegio"

Las residencias se plantan ante el último decreto del Gobierno de Ayuso sobre dependencia: "Es un derecho, no un privilegio"

La asociación Pladigmare denuncia los cambios del nuevo decreto con más burocracia, "crueldad" en el acceso a las plazas y el acceso a las prestaciones económicas

| etiquetas: residencias , ayuso , dependencia , pladigmare
3 1 0 K 53 actualidad
1 comentarios
3 1 0 K 53 actualidad
sleep_timer #1 sleep_timer *
Están disfrutando de lo votado o abstenido por ellos, sus hijos y sus nietos.
0 K 11

menéame