Las residencias estudiantiles en España atraen a inversores internacionales ante el auge de las matriculaciones extranjeras [EN]

A medida que el país emerge como destino top para estudiantes internacionales, dispuestos a pagar alquileres premium, y ante la escasez de oferta; los inversores acuden en masa al mercado español. Dos de los mayores propietarios de viviendas estudiantiles en Europa dijeron que estaban buscando activamente ampliar sus carteras españolas. La afluencia de dinero global en busca de rentabilidad supone un desafío social para España, ya que los promotores priorizan pisos premium para estudiantes extranjeros frente a los locales.