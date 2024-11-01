[RESEÑA] Olor a Podredumbre – Hombre Lobo 5ª Edición

Hombre Lobo es el segundo pilar de Mundo de Tinieblas. Antes de la 5ª Edición, la premisa era clara: la Nación Garou luchaba contra el Wyrm para proteger a Gaia… en una guerra que nunca estuvo segura de poder ganar. Aroma a Podredumbre —Hombre Lobo 5ª Edición— parte precisamente de ahí: de la derrota de la Nación Garou y de un Apocalipsis que ya no puede evitarse. W5 no presenta el Apocalipsis como un evento, sino como un estado del mundo ya en curso, reflejado en el colapso ecológico y la fragmentación de la Nación Garou.