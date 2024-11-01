edición general
2 meneos
12 clics

Reseña: Karin

Karin es una comedia romántica cuyo conflicto está en el encuentro entre una joven vampiresa y su reciente compañero de clase. La revelación de la naturaleza vampírica de la primera y los rasgos especiales de la sangre del segundo provocan el inicio de una relación de amistad y amor en la que las dificultades vitales, los problemas familiares y los obstáculos relacionados con las diferencias entre ambas especies toman el protagonismo. Estas cuestiones son abordadas desde una óptica tanto dramática como cómica.

| etiquetas: manga , anime , vampiros
1 1 0 K 12 ocio
sin comentarios
1 1 0 K 12 ocio

menéame