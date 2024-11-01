Reseña de El dragón negro, de Fernando Benzo

·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4216
clics
El choque entre turistas y vecinos en el centro de València agita las redes
5011
clics
El vídeo del Ministerio de Vivienda que no ha sentado como creían: "Creo que no lo sabéis, pero gobernáis vosotros"
4870
clics
VÍDEO | Josema Yuste asegura que no trabaja por culpa de Pedro Sánchez y desata carcajadas en redes
3499
clics
El plan de Makinavaja y Popeye para robar unos Mirós
4700
clics
Cosas que puedes hacer en China pero no en Estados Unidos
más votadas
770
Mazón evita aclarar qué ha hecho con los 12 millones donados por ciudadanos y empresas para víctimas de la Dana
482
La asociación Amama denuncia ante la Fiscalía el borrado de historiales médicos en Andalucía
434
Genocida no cumple su palabra
393
La Fiscalía investiga a seis colegios religiosos por un presunto fraude en el uso de dinero público para pagar a profesores
415
Israel lanzó "153 toneladas de bombas" en Gaza y acusó a Hamas de violar la tregua
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
9
clics
Reseña de El dragón negro, de Fernando Benzo
Los dragones negros son una parte de la cultura china que también ha llegado a España. Por ese motivo los utiliza Fernando Benzo para titular esta novela negra de mafias asiáticas en el Madrid actual...
|
etiquetas
:
dragon negro
,
benzo
1
1
0
K
12
cultura
sin comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
1
0
K
12
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
Ver toda la conversación (
0
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente