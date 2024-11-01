Reseña de El círculo de los días, de Ken Follett

Ken Follet novela el origen del monumento de Stonehenge con su reconocible estilo narrativo. Aquella Inglaterra todavía se distribuía entre los pueblos ganaderos, agricultores y nómadas o gentes del bosque, pero se reunía una vez al año entorno al monumento megalítico construido para recordar las estaciones y así, las migraciones de los animales y los mejores momentos para mover al ganado de unos pastos a otros, o sembrar.
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Hacía muchos años que no leía nada de él.
Lo recomiendo, fácil de leer.
Fin de la reseña meneante