Rescate de la perra Mamba en Valdemoro: 20 horas bajo tierra  

Efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid lograron rescatar este lunes a Mamba, una perra de raza teckel atrapada en una madriguera desde la tarde del domingo. El rescate, que comenzó a las 10:00 horas de este lunes, se prolongó por casi seis horas debido a la complejidad de la excavación. Inicialmente, los bomberos utilizaron herramientas manuales, pasando posteriormente a herramientas mecánicas. A partir de las 14:00 horas, se recurrió a una retroexcavadora para acceder a la perra debido a la profundidad de la madriguera.

#1 Beltza01
Siempre me pregunto quién paga todo eso.
