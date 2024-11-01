Rescate inusual en Panticosa: La Guardia Civil salva a 20 ovejas atrapadas en el pico Escuellas  

El Pirineo oscense vuelve a ser noticia. No por un accidente de montaña, sino por una escena poco habitual: 20 ovejas atrapadas en un risco del pico Escuellas, a más de 2.400 m de altitud. Allí permanecían desde hacía horas, sin margen para moverse ni posibilidad de descender. El rebaño, inmóvil sobre la roca, fue localizado por el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de Panticosa. El helicóptero les dejó en el punto más próximo. Avanzaron con cuerdas hasta la cresta, para ganar la confianza de las ovejas y bajarlas, una por una.