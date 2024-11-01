edición general
Rescate inusual en Panticosa: La Guardia Civil salva a 20 ovejas atrapadas en el pico Escuellas  

El Pirineo oscense vuelve a ser noticia. No por un accidente de montaña, sino por una escena poco habitual: 20 ovejas atrapadas en un risco del pico Escuellas, a más de 2.400 m de altitud. Allí permanecían desde hacía horas, sin margen para moverse ni posibilidad de descender. El rebaño, inmóvil sobre la roca, fue localizado por el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de Panticosa. El helicóptero les dejó en el punto más próximo. Avanzaron con cuerdas hasta la cresta, para ganar la confianza de las ovejas y bajarlas, una por una.

#1 Hombre_de_Estado
Lo mejor del video es la cabra montesa mirando cómo bajan en una cuerda a la oveja, como pensando: "¿Qué haces tú aquí, dominguera?" :-D
Deviance #2 Deviance
#1 xD xD xD xD Es que suena surrealista, todo un poco , ahora leo ...... Y algo he visto en la tele pero, yo que se.....
rogerius #3 rogerius *
#2 Se meten a la montaña sin preparación ni equipo… cuánta temeridad.
Deviance #4 Deviance
#3 Están como cabras..... xD :roll:
La_patata_española #5 La_patata_española
#1, ostras, qué risa xD. Venía a hablar de eso mismo y poner una captura de pantalla. Los demás con cuidado que no se mate nadie... y la actitud de curiosidad y tranquilidad de ella, jajaja.  media
